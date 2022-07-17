Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 17
23°
Пнд, 18
21°
Втр, 19
21°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 60.1 / 59.94 16/07 12:57
Нал. EUR 60.1 / 59.94 16/07 12:57
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
15 июля 13:12
4 564
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 15:11
2 420
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
6 597
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
12 267
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Томской области во время пожара в частном доме сгорели семь человек
В Томской области в селе Колбинка семь человек погибли при пожаре в частном доме в ночь на воскресенье, 17 июля. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В Томской области в селе Колбинка семь человек погибли при пожаре в частном доме в ночь на воскресенье, 17 июля. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Создана следственная группа.

По предварительным данным, среди погибших пятеро детей.

По данным ГУ МЧС, горел одноэтажный бревенчатый дом. На момент прибытия первого подразделения пожарных он был полностью охвачен огнем. Частично обрушилась крыша, обгорели стены внутри и снаружи, дощатая веранда. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.