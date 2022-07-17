В Томской области во время пожара в частном доме сгорели семь человек
В Томской области в селе Колбинка семь человек погибли при пожаре в частном доме в ночь на воскресенье, 17 июля. Об этом сообщает СУ СК по региону.
В Томской области в селе Колбинка семь человек погибли при пожаре в частном доме в ночь на воскресенье, 17 июля. Об этом сообщает СУ СК по региону.
По факту гибели возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Создана следственная группа.
По предварительным данным, среди погибших пятеро детей.
По данным ГУ МЧС, горел одноэтажный бревенчатый дом. На момент прибытия первого подразделения пожарных он был полностью охвачен огнем. Частично обрушилась крыша, обгорели стены внутри и снаружи, дощатая веранда. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.