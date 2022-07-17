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В Тамбовской области в опрокинувшейся легковушке погибли три человека
В аварии, которая произошла в субботу, 16 июля в Мичуринском районе Тамбовской области, погибли двое молодых людей и подросток. Еще два человека получили травмы, сообщает РИА Новости.

В аварии, которая произошла в субботу, 16 июля в Мичуринском районе Тамбовской области, погибли двое молодых людей и подросток. Еще два человека получили травмы, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, трое из пяти участников аварии погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи. Среди погибших 15-летний подросток, пассажир 1998 года рождения и девушка 2002 года рождения. Серьезные травмы получили 35-летний мужчина и водитель.

По данным МВД, 18-летний водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.