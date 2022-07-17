В Рязанской области 18 июля прогнозируют дождь и порывы ветра
В Рязанской области в понедельник, 18 июля, ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах пройдет гроза. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 18 июля, ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах пройдет гроза. Прогноз опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, местами порывы достигнут 13-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10…+15, днем +18…+23 градусов.