В Рязанской области 18 июля прогнозируют дождь и порывы ветра

В Рязанской области в понедельник, 18 июля, ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах пройдет гроза. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.