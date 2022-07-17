В Рязани волонтеры достали из болота бездомного пса

В Рязани волонтеры медицинского спасотряда РязГМУ Salus 15 июля освободили застрявшего в болоте бездомного пса.

В Рязани волонтеры медицинского спасотряда РязГМУ Salus 15 июля освободили застрявшего в болоте бездомного пса. Подробности спасения приводит «МК в Рязани».

В службу 112 обратились жители поселка Никуличи. Они рассказали, что пес кавказской породы застрял в болоте и не может самостоятельно выбраться. Добровольцы выехали на спасение собаки.

По словам волонтеров, собаку в поселке знают. У животного, долго находившегося в болоте, сильно затекли лапы. Когда его вытащили, он не сразу смог встать на них.