В Рязани на трассе М5 насмерть сбили мужчину

В Рязани в субботу, 16 июля, произошло смертельное ДТП на трассе М5 «Урал». Авария случилась примерно в 23:50, на 185-м километре, сообщает пресс-служба регионального УМВД.