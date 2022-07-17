В Рязани на трассе М5 насмерть сбили мужчину
В Рязани в субботу, 16 июля, произошло смертельное ДТП на трассе М5 «Урал». Авария случилась примерно в 23:50, на 185-м километре, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Рязани в субботу, 16 июля, произошло смертельное ДТП на трассе М5 «Урал». Авария случилась примерно в 23:50, на 185-м километре, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 20-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, сбила 33-летнего рязанца, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте.
По факту проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.