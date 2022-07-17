В Песочне нашли тело мужчины
В Рязани возле многоэтажки на улице Новоселов обнаружен труп мужчины. Предположительно, он мог упасть с высоты.
В Рязани возле многоэтажки на улице Новоселов в воскресенье, 17 июля, обнаружили труп мужчины. Предположительно, он мог упасть с высоты.
Железнодорожный МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту случившегося, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Установлено, что погибший — 40-летний рязанец.
Выясняются обстоятельства случившегося.