В Нижегородской области пьяный водитель задавил ребенка, скрываясь от полиции

В поселке Октябрьском Нижегородской области пьяный пенсионер на Kia Seltos пытался скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. По данным РЕН ТВ, трагедия произошла 16 июля. Момент аварии попал на видео.

В поселке Октябрьском Нижегородской области пьяный пенсионер на Kia Seltos пытался скрыться от полиции и устроил смертельное ДТП. По данным РЕН ТВ , трагедия произошла 16 июля. Момент аварии попал на видео.

Водитель ехал по улице Садовой и увидел впереди патрульную машину. Он резко развернулся и на большой скорости уехал, чтобы не попасться правоохранителям. Полицейские заметили странное поведение на дороге и стали преследовать автомобиль.

Пенсионер на высокой скорости сбил двух детей, которые ехали по обочине на велосипедах. Мужчина скрылся с места аварии.

От полученных травм 11-летний ребенок скончался на месте, его 9-летний друг госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясениями и гематомой.

Нарушитель скрылся в районе лесного массива, однако спустя время правоохранители нашли его. Мужчина успел припарковать свою иномарку в гараже и помыть ее, чтобы скрыть следы преступления.

Автомобиль поместили на спецстоянку. С виновником работает полиция.