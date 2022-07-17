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В Греции упал украинский грузовой самолет Ан-12
Украинский грузовой самолет Ан-12 рухнул вечером 16 июля к западу от города Кавала на востоке Греции. Об этом сообщил телеканал ERT.

Украинский грузовой самолет Ан-12 рухнул вечером 16 июля к западу от города Кавала на востоке Греции. Об этом сообщил телеканал ERT.

По предварительной информации, на борту были восемь человек. Началась поисково-спасательная операция.

Известно, что пилот сообщил об отказе одного из четырех двигателей и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавала. В конце полуострова Афон самолет развернулся на 180 градусов, но начал терять высоту с горящим двигателем. При снижении он мог зацепить линию электропередачи, так как район остался без света.

Обломки обнаружили возле села Палеохори, в 40 км от аэропорта Кавалы. По словам очевидцев, самолет упал на кукурузное поле, последовали взрывы.

Воздушное судно украинской компании, осуществляло коммерческий транспортный рейс из Сербии в Иорданию. Представитель Службы гражданской защиты Греции предположил, что Ан-12 мог перевозить 12 тонн боеприпасов.

Жителей домов в ближайших селах решили эвакуировать на безопасное расстояние. На месте катастрофы в течение двух часов слышались взрывы. Власти опасаются, что с места ЧП могут распространяться токсичные газы.