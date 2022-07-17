В центре Рязани столкнулись две легковушки

В центре Рязани утром в воскресенье, 17 июля, столкнулись два автомобиля. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

В центре Рязани утром в воскресенье, 17 июля, столкнулись два автомобиля. Фото прислали РЗН. инфо очевидцы.

Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Николодворянской. Судя по кадрам, одна из машин получила серьезные повреждения.

В ДТП обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.