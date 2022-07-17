Сенатор Клишас заявил о важности демилитаризации на всей Украине

Сенатор Андрей Клишас заявил о необходимости демилитаризации всей Украины из-за угроз атаковать Крым. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сообщил в Telegram-канале.

Сенатор Андрей Клишас заявил о необходимости демилитаризации всей Украины из-за угроз атаковать Крым. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сообщил в Telegram-канале.

«Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры», — написал Клишас.

Ранее о возможных планах атаковать Крымский мост «при первой технической возможности» рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Напомним, Минобороны Украины допустило использование ракетных систем HIMARS в Крыму. Об этом сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.