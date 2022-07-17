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Сбербанк объявил о рефинансировании ипотеки, взятой весной
Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной клиентами по высоким ставкам весной. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки, оформленной клиентами по высоким ставкам весной. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф, сообщает РИА Новости.

В июне Сбербанк сообщал, что позволит клиентам снизить ставку по ипотеке, выданной весной от 13,9%, однако рефинансирования льготных кредитов не будет.

Ставку снизят до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт.

По словам Грефа, программу запустили с 15 июля. Сейчас можно снизить ставку по действующей ипотеке — до 11,5% либо до 12,5%, это зависит от условий страхования жизни по ипотеке.

Предложением можно воспользоваться единожды и только до 15 октября текущего года, добавил Греф.