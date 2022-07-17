Рязанка возмутилась состоянием надземного перехода у Таможни
Жительница Рязани сфотографировала заваленный мусором надземный переход на остановке «Таможня». Пост опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Жительница Рязани сфотографировала заваленный мусором надземный переход на остановке «Таможня». Пост опубликован в группе
«Все заросло грязью, зимние покрытия убирать даже не собираются, ведь опять скоро зима. Руководители города ведь не ходят по переходам? Фотографии сделаны 17 июля в 14:30», — сообщается в посте.