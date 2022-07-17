На трассе Рязань — Скопин легковушка врезалась в грузовик

На 70-м километре трассы Рязань — Скопин в субботу, 16 июня, произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария случилась в 12:20 на повороте на Новомичуринск, сообщается на сайте ИД «Пресса».

На 70-м километре трассы Рязань — Скопин в субботу, 16 июня, произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария случилась в 12:20 на повороте на Новомичуринск, сообщается на сайте ИД «Пресса».

26-летний водитель черного Audi А6 ехал в Новомичуринск из Рязани. При повороте налево на нерегулируемом перекрестке он не пропустил грузовик IVECO.

Водителя Audi с травмой ноги скорая доставила в новомичуринскую межрайонную больницу.