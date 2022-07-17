На Камчатке рухнул вертолет с чемпионом мира по биатлону

На Камчатке сгорел вертолет Robinson, на борту находился пилот — многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский и еще два пассажира. Их личности устанавливаются.

На Камчатке сгорел вертолет Robinson, на борту находился пилот — многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский и еще два пассажира. Их личности устанавливаются. Спасатели обнаружили обломки с воздуха во время облета, сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Обломки вертолета были найдены в 13 км южнее вулкана Узон.

Вертолет выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристической.

«Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», — сообщил Солодов.

Вертолет пропал днем в субботу, 16 июля. Спасатели рассматривали версию, что пилот сделал остановку переждать непогоду, но она не подтвердилась.