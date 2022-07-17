МЧС выпустило штормовое предупреждение в Рязанской области

Рязанцев предупредили о ливне с грозой. Метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС в воскресенье, 17 июля. Оно опубликовано на сайте ведомства.

Рязанцев предупредили о ливне с грозой. Метеопредупреждение выпустило региональное ГУ МЧС в воскресенье, 17 июля. Оно опубликовано на сайте ведомства.

В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток, на территории региона местами ожидается ливневый дождь, гроза. При грозе порывы ветра усилятся до 12-17 м/с, ожидается град.

Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.