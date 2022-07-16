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Волонтеры вывезли с берега Прони несколько прицепов с мусором
Утром в субботу, 16 июля, добровольцы очистили от мусора берег Прони. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Утром в субботу, 16 июля, добровольцы очистили от мусора берег Прони. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Отряд из восьми волонтеров собирал пустые бутылки в оврагах. Желающих присоединиться к добровольцам среди рыбаков и отдыхающих не нашлось.

«Жаль, что нас сегодня собралось лишь восемь человек, среди которых двое детей. Но берега Прони просят помощи: все загажено кругом. Вот эта свалка, думаю, копилась здесь годами. Сплошная стеклотара. Все это — дело рук человеческих: мусор прячут по оврагам, а не увозят с собой», — рассказала волонтер Ольга Соловьева.

В уборке также приняли участие дети. Они очищали пригорки от мусора, пока взрослые освобождали овраг.

Участники акции «Вода России» за один день вывезли с берега несколько прицепов с мусором.