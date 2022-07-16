В Японии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев коронавируса

В Японии за сутки зафиксировали 110,06 тысяч случаев коронавируса. Это суточный антирекорд в стране, сообщает RT со ссылкой на телеканал NHK. Это следует из статистики Минздрава и собственной информации с мест.

В Японии за сутки зафиксировали 110,06 тысяч случаев коронавируса. Это суточный антирекорд в стране, сообщает RT со ссылкой на телеканал NHK. Это следует из статистики Минздрава и собственной информации с мест.

Уточняется, что в 14 из 47 префектур наблюдаются самые высокие цифры заражения за все время пандемии.

Предыдущий антирекорд зарегистрировали 5 февраля — он составил 104 тысяч случаев за сутки.

Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о седьмой волне коронавируса в городе.