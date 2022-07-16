В Скопинском районе опрокинулась машина с пьяным водителем

В Скопинском районе в пятницу, 15 июля, опрокинулась иномарка. Нетрезвого водителя госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопинском районе в пятницу, 15 июля, опрокинулась иномарка. Нетрезвого водителя госпитализировали с травмами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 20:35, на 69-м километре автодороги Михайлов — Скопин. Лишенный прав и находящийся в состоянии опьянения 36-летний житель Милославского района, управляя автомобилем Kia Rio, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

В результате происшествия мужчина получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.