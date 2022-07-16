В Шацком районе в лесу на дерево повесили кота в мешке

В Шацком районе в лесу, недалеко от села Желанное, обнаружили висящий на дереве мешок с котом. Фото и видео опубликованы в группе «Шацк» «ВКонтакте».

В Шацком районе в лесу, недалеко от села Желанное, обнаружили висящий на дереве мешок с котом. Фото и видео опубликованы в группе « Шацк » «ВКонтакте».

«Какими же нужно быть злыми, чтобы так издеваться над животным! Я надеюсь, что этот человек читает этот пост, и хочется ему сказать, что кот спасен. Надеемся, что он к вам больше не вернется!» — говорится в посте.