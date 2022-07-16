В Рязанской области 17 июля местами пройдет гроза

В Рязанской области в воскресенье, 17 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

В Рязанской области в воскресенье, 17 июля, днем местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с, днем местами при грозе порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +11…+16, днем +21…+26 градус.