В Рязани во время пожара в пятиэтажке спасли мужчину
В Рязани в пятиэтажном доме на проезде Островского произошел пожар. Во время ЧП пострадал мужчина 1981 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязани в пятиэтажном доме на проезде Островского произошел пожар. Во время ЧП пострадал мужчина 1981 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
ЧП произошло ночью в субботу, 16 июля, в 3:51. В квартире загорелась постель.
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Площадь пожара составила 6 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
На место выезжали два автомобиля, шесть человек.