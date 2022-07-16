В Рязани во время пожара в пятиэтажке спасли мужчину

В Рязани в пятиэтажном доме на проезде Островского произошел пожар. Во время ЧП пострадал мужчина 1981 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в пятиэтажном доме на проезде Островского произошел пожар. Во время ЧП пострадал мужчина 1981 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло ночью в субботу, 16 июля, в 3:51. В квартире загорелась постель.

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Площадь пожара составила 6 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

На место выезжали два автомобиля, шесть человек.