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В Рязани произошло ДТП с участием скорой
В Рязани в субботу, 16 июля, на пересечении Гагарина и 4-й Линии «Лада Гранта» врезалась в скорую. Фото и видео с места ДТП опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани в субботу, 16 июля, на пересечении Гагарина и 4-й Линии «Лада Гранта» врезалась в скорую. Фото и видео с места ДТП опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства происшествия уточняются.