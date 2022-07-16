В Рязани произошло ДТП с участием скорой

В Рязани в субботу, 16 июля, на пересечении Гагарина и 4-й Линии «Лада Гранта» врезалась в скорую. Фото и видео с места ДТП опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Рязани в субботу, 16 июля, на пересечении Гагарина и 4-й Линии «Лада Гранта» врезалась в скорую. Фото и видео с места ДТП опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В аварии никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По данному факту проводится проверка.

Обстоятельства происшествия уточняются.