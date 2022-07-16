В Рязани произошло ДТП с участием легковушки с прицепом

В Рязани утром в субботу, 16 июля, столкнулись две легковушки, один из автомобилей был с прицепом. Фото с места ДТП опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани утром в субботу, 16 июля, столкнулись две легковушки, один из автомобилей был с прицепом. Фото с места ДТП опубликованы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

«Утро начинается не с кофе у кого-то», — говорится в посте.

Выясняется официальная информация о случившемся.