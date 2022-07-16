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В Рязани полиция провела рейды в кафе по поиску мигрантов-нарушителей
Рязанские полицейские провели мероприятия по проверке мест массового скопления иностранцев. В ночь с 15 на 16 июля в Рязани рейды прошли в шести кафе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские провели мероприятия по проверке мест массового скопления иностранцев. В ночь с 15 на 16 июля в Рязани рейды прошли в шести кафе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции проверили документы у 80 мигрантов. Нарушения нашли у семерых человек. Их доставили в отделы полиции для привлечения их к ответственности по закону.

Рейды прошли совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке ОМОН областного управления Росгвардии.

Проверки продолжаются.