В Рязани полиция провела рейды в кафе по поиску мигрантов-нарушителей

Рязанские полицейские провели мероприятия по проверке мест массового скопления иностранцев. В ночь с 15 на 16 июля в Рязани рейды прошли в шести кафе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские провели мероприятия по проверке мест массового скопления иностранцев. В ночь с 15 на 16 июля в Рязани рейды прошли в шести кафе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции проверили документы у 80 мигрантов. Нарушения нашли у семерых человек. Их доставили в отделы полиции для привлечения их к ответственности по закону.

Рейды прошли совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке ОМОН областного управления Росгвардии.

Проверки продолжаются.