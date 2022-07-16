В Касимовском районе грузовик раздавил «Ладу»

В Касимовском районе Lada Granta влетела в грузовик. ДТП произошло в пятницу, 15 июля, примерно в 22:40, на 193-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Касимовском районе Lada Granta влетела в грузовик. ДТП произошло в пятницу, 15 июля, примерно в 22:40, на 193-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

66-летний житель Воронежской области, управляя КамАЗом 5490, по предварительной информации, поворачивал налево и не убедился в безопасности маневра. Фура столкнулась с автомобилем Lada Granta под управлением 42-летнего жителя Касимовского района.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки получил травмы. Пострадавшему оказали помощь врачи.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.