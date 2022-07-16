В Рязанской области в перевернувшейся легковушке погиб водитель

В Кадомском районе в пятницу, 15 июля, произошло смертельное ДТП. Авария случилась примерно в 4:30, на 31-м километре автодороги Сасово — Восход — Кадом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Кадомском районе в пятницу, 15 июля, произошло смертельное ДТП. Авария случилась примерно в 4:30, на 31-м километре автодороги Сасово — Восход — Кадом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

55-летний житель Сасово за рулем Renault, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.