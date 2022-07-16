В Дашково-Песочне рязанец попал под машину

В Рязани на улице Зубковой вечером в пятницу, 15 июля, сбили пешехода. Авария произошла примерно в 23:15, вблизи дома № 23 по улице Зубковой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани на улице Зубковой вечером в пятницу, 15 июля, сбили пешехода. Об этом сообщаетcя в telegram-канале RZN Life.

На месте работала скорая помощь.

«Здесь часто люди вынуждены переходить дорогу, так как в ближайшей доступности пешеходных переходов нет. Не так давно установили освещение, которое работает через раз. Сегодня ни одного фонаря не горело!» — говорится в сообщении очевидца.

Авария произошла примерно в 23:15, вблизи дома № 23 по улице Зубковой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 29-летний водитель Honda Civic, по предварительной информации, сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода 36-летнего рязанца.

В результате происшествия мужчина получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.