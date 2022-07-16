Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
25°
Вск, 17
23°
Пнд, 18
19°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 60.1 / 59.94 16/07 12:57
Нал. EUR 64 / 59.94 16/07 12:57
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
Вчера 13:12
3 481
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
14 июля 2022 15:11
1 771
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 969
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
11 659
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил РФ на Украине
Российский министр обороны Сергей Шойгу приказал военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российский министр обороны Сергей Шойгу приказал военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу дал указания по наращиванию действий военных на всех направлениях, чтобы не допустить нанесение Киевом «массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Сообщается, что Шойгу заслушал доклады командующих группировками «Юг» и «Центр» о текущей обстановке и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации.