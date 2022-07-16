Шойгу поручил нарастить действия Вооруженных сил РФ на Украине

Российский министр обороны Сергей Шойгу приказал военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российский министр обороны Сергей Шойгу приказал военным нарастить действия для исключения ударов ВСУ по мирным жителям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Шойгу дал указания по наращиванию действий военных на всех направлениях, чтобы не допустить нанесение Киевом «массированных ударов по гражданской инфраструктуре, жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Сообщается, что Шойгу заслушал доклады командующих группировками «Юг» и «Центр» о текущей обстановке и выполнении задач ВС РФ в ходе спецоперации.