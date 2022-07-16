Рязанца задержали за хранение автомата Калашникова с патронами

Оперативники уголовного розыска изъяли автомат Калашникова с боеприпасами, который незаконно хранил 41-летний рязанец. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска изъяли автомат Калашникова с боеприпасами, который незаконно хранил 41-летний рязанец. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что 41-летний мужчина может хранить в подконтрольном ему гараже оружие. Сотрудники УУР УМВД вместе с коллегами из отдела полиции по Железнодорожному району и сотрудниками спецподразделения «Гром» разработали операцию по розыску и изъятию автомата. При операции рязанец не смог бы воспользоваться оружием, скрыться от полицейских или уничтожить улики.

Правоохранители обследовали в Рязани гараж и обнаружили в импровизированном тайнике за шкафом пакет с автоматом Калашникова калибра 5,45 мм и магазином с 22 патронами к нему.

Автомат АК-74 с патронами забрали. Мужчину задержали.

Ранее он был судим за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы тот не привлек его к административной ответственности за нарушение ПДД.

Выясняются все обстоятельства незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Подразделением дознания отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.