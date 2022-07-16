Пропавший в Рязанской области 53-летний мужчина найден мертвым
Пропавший в Милославском районе 53-летний мужчина погиб. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
Пропавший в Милославском районе 53-летний мужчина погиб. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «
Обстоятельства гибели не сообщаются.
Напомним, ранее волонтеры «ЛизаАлерт» сообщали, что 12 июля мужчина уехал из деревни Гайи Милославского района на серебристой Lada Priora, с тех пор его местонахождение неизвестно.