Пропавший в Рязанской области 53-летний мужчина найден мертвым

Пропавший в Милославском районе 53-летний мужчина погиб. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Пропавший в Милославском районе 53-летний мужчина погиб. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда « Мещера ».

Обстоятельства гибели не сообщаются.

Напомним, ранее волонтеры «ЛизаАлерт» сообщали, что 12 июля мужчина уехал из деревни Гайи Милославского района на серебристой Lada Priora, с тех пор его местонахождение неизвестно.