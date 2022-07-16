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Пропавшего рязанца на «Приоре» нашли мертвым в Липецкой области
Мужчину из Рязанской области, который уехал на серебристой «Ладе Приоре» и пропал, нашли мертвым в Липецкой области. Об этом РЗН. инфо сообщил источник.

Мужчину из Рязанской области, который уехал на серебристой «Ладе Приоре» и пропал, нашли мертвым в Липецкой области. Об этом РЗН. инфо сообщил источник.

Смерть не носит криминального характера.

Напомним, ранее стало известно, что пропавший житель Милославского района умер. Его поиски вели с 12 июля.