Пропавшего рязанца на «Приоре» нашли мертвым в Липецкой области

Мужчину из Рязанской области, который уехал на серебристой «Ладе Приоре» и пропал, нашли мертвым в Липецкой области. Об этом РЗН. инфо сообщил источник.

Мужчину из Рязанской области, который уехал на серебристой «Ладе Приоре» и пропал, нашли мертвым в Липецкой области. Об этом РЗН. инфо сообщил источник.

Смерть не носит криминального характера.

Напомним, ранее стало известно, что пропавший житель Милославского района умер. Его поиски вели с 12 июля.