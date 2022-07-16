Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с шестью пострадавшими под Рязанью

Прокуратура Рязанского района поставила на контроль ход и результат проверки причин и обстоятельств ДТП, которое произошло в субботу, 16 июля, на 497-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Прокуратура Рязанского района поставила на контроль ход и результат проверки причин и обстоятельств ДТП, которое произошло в субботу, 16 июля, на 497-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло на 497-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись автомобили Lada Largus, Nissan X-Trail и ВАЗ 2107. Травмы получили шесть человек, в том числе два малолетних пассажира Nissan в возрасте полутора и двух лет.