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Подозреваемого в убийстве семьи под Ростовом задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области. Об этом пишут «Известия» в субботу, 16 июля, со ссылкой на СУ СКР по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области. Об этом пишут «Известия» в субботу, 16 июля, со ссылкой на СУ СКР по региону.

«Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки. Им оказался 36-летний местный житель», — говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанного допросят следователи.

Напомним, в Ростовской области накануне расстреляли пять человек, один ребенок выжил. Девочку с огнестрельными ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.