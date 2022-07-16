Подозреваемого в убийстве семьи под Ростовом задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области. Об этом пишут «Известия» в субботу, 16 июля, со ссылкой на СУ СКР по региону.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве четырех человек в Ростовской области. Об этом пишут «
«Задержан подозреваемый в убийстве четырех человек и покушении на убийство малолетней девочки. Им оказался 36-летний местный житель», — говорится в сообщении.
В ближайшее время задержанного допросят следователи.
Напомним, в Ростовской области накануне расстреляли пять человек, один ребенок выжил. Девочку с огнестрельными ранениями в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.