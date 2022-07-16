Очевидцы рассказали об аварии с самолетом в Спасском районе

В субботу, 16 июля, легкомоторный двухместный самолет «Бекас Х-32» совершил экстренную посадку на дороге от села Троица до села Красильниково в Спасском районе. Во время была задета высоковольтная линия, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 16 июля, легкомоторный двухместный самолет «Бекас Х-32» совершил экстренную посадку на дороге от села Троица до села Красильниково в Спасском районе. Во время была задета высоковольтная линия, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Как рассказала одна из жительниц села Троица, легкомоторный самолет кружил в небе низко над полем, «мотор гудел как-то странно».

В двухместном самолете находились пилот и пассажир, люди не пострадали, их опрашивают сотрудники полиции.

На место прибыли экстренные службы. Пожарные оперативно затушили загоревшуюся траву на обочине, не дав огню распространиться.

По словам летчика Дмитрия Новоселова, который приехал помочь с эвакуацией, «Бекасом» управлял опытный пилот.

«Самолет вылетел с аэродрома „Панино“. Причиной экстренной посадки может быть все что угодно, пока точно сказать невозможно. Однако пилот действовал грамотно. Если бы он сел в поле, последствия могли быть серьезнее. Вообще предусмотрено, что в таких случаях можно использовать дороги общего пользования. Хорошо, что все так обошлось и никто не пострадал», — отметил Новоселов.

У самолета повредилось шасси. Часть крыла расплавилась из-за столкновения с электропроводами.

Напомним, ЧП произошло днем в субботу, 16 июля.