На Кубани разбился самолет Ан-2 с экипажем

В Краснодарском крае при крушении самолета Ан-2 погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

В Краснодарском крае при крушении самолета Ан-2 погибли два человека. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным регионального ГУ МЧС, самолет упал на территории Новокубанского района при посадке, возгорания не последовало. По предварительным данным, Ан-2 разбился, задев линии электропередачи в районе станицы Прочноокопской.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Уточняется, что в авиакатастрофе от полученных травм погибли пилот и пассажир 1951 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото Mash.