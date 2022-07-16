Минобороны Украины допустило использование ракетных систем HIMARS в Крыму

Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает «Страна.ua».

Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает «Страна.ua».

В Крыму сосредоточена российская военная техника, боеприпасы и материалы, они направляются для обеспечения Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации, отметили в Минобороны Украины.

По словам Скибицкого, полуостров стал «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины, а из акватории Черноморского флота происходят ракетные пуски. Он пояснил, что это, прежде всего, системы «Калибр», фрегаты, малые ракетные корабли, подводные лодки, которые несут боевое дежурство, а по команде проводят пуски.

В ГУР украинского Минобороны назвали это одной из целей Киева, которые необходимо поразить для «обеспечения безопасности страны».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Би-би-си» отмечал, что Киев не будет использовать переданное Западом высокоточное оружие для ударов по объектам на территории РФ.