ДТП на улице Новоселов устроил пьяный пожилой рязанец

В Рязани утром в субботу, 16 июля, произошло ДТП по вине нетрезвого пенсионера. Авария произошла примерно в 6:50 вблизи дома № 42 по улице Новоселов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани утром в субботу, 16 июля, произошло ДТП по вине нетрезвого пенсионера. Авария произошла примерно в 6:50 вблизи дома № 42 по улице Новоселов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 68-летний рязанец, лишенный прав, в нетрезвом виде управлял Kia Spectra. По предварительной информации, он врезался в стоявший ВАЗ 2110 с прицепом. От удара Kia отбросило на стоявший в соседней полосе Renault Megan.

В результате происшествия виновник аварии получил травмы. Пострадавшему оказали помощь медики.

По факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее фото аварии опубликовали в соцсетях.