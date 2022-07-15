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Владимир Путин подписал ряд важных законов
Документы опубликовали на портале правовой информации.

В четверг, 14 июля, президент Владимир Путин подписал ряд важный законов. Документы опубликовали на портале правовой информации.

Закон об ужесточении уголовного наказания за пытки. Документ переводит пытки в разряд особо тяжких преступлений. Согласно ему должностные лица за превышение должностных полномочий и принуждению к даче показаний злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы, при смерти потерпевшего — до 15 лет. Закон также уточняет понятие «пыток» — это действия, которыми лицу причиняется боль или нравственные страдания для получения признаний или каких-либо сведений.

Закон о госизмене. Документ приравнивает к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий и предусматривает за это наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет. Также закон вводит уголовную ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами (от трех до восьми лет), публичные призывы к осуществлению деятельности против госбезопасности (от двух до четырех лет), за сбор информации об армии России, которая может навредить вооруженным силам (от 10 до 20 лет).

Закон о регламентации деятельности иноагентов. Вступит в силу с 1 декабря 2022 года. После вступления закона в силу иноагентами могут быть признаны любые организации (как российские, так и иностранные) или физлица, получающие поддержку из-за рубежа или находящиеся под «иностранным влиянием» и ведущие политическую деятельность. Документ предполагает ведение единого реестра для физических лиц, аффилированных с иноагентами.

Закон о контрмерах против дискриминации российских СМИ. Закон позволит приостанавливать деятельность иностранных медиа в России, прекращать их лицензии на вещание и лишать зарубежных журналистов аккредитации. Речь идет о СМИ тех стран, которые запретили или дискриминируют российские СМИ.

Закон об индексации военных пенсий. С 1 июня размер военных пенсий увеличен на 10%. Также документ поясняет порядок прохождения службы военными, которые были признаны негодными к военной службе или были награждены госнаградами. Также закон расширяет список родственников, которые могут получить страховку в случае гибели военнослужащего.

Закон о создании аналога пионерии. Движение детей и молодежи, которое по структуре будет напоминать советское пионерское движение получит название «Российское движение „Большая перемена“». В «Большую перемену» смогут вступить все дети от шести лет.

Закон о создании единого фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Структура объединила пенсионный фонд и фонд социального страхования. Реформа направлена на повышение качества управления социальными услугами и переход на единый тариф страховых взносов с 2023 года.

Полный список законов, подписанных Владимиром Путиным, можно посмотреть на портале правовой информации.