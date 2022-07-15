В Скопине в аварии с «ГАЗелью» пострадала 61-летняя женщина

На улице Карла Марксе столкнулись Volkswagen Passat и «ГАЗ 2824 DJ». Пассажирка легковушки получила травмы.

В Скопине в аварии с «ГАЗелью» пострадала 61-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 14 июля, в 18:00 на улице Карла Маркса около дома № 9. 37-летний житель Скопинского района на Volkswagen Passat не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди «ГАЗ 2824 DJ», которым управлял 39-летний водитель.

В аварии пострадала 61-летняя пассажирка легковушки, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.