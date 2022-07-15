В Севастополе в заброшенном доме у леса погиб подросток

12-летний мальчик погиб на месте, его брата с травмами доставили в больницу.

В Севастополе в заброшенном доме у леса погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В четверг, 14 июля, в лесу рядом с домом № 40 по Симферопольскому шоссе два брата играли в заброшенном здании. В какой-то момент железобетонное перекрытие в здании рухнуло. 12-летний мальчик погиб на месте, его брата с травмами доставили в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.