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В Севастополе в заброшенном доме у леса погиб подросток
12-летний мальчик погиб на месте, его брата с травмами доставили в больницу.

В Севастополе в заброшенном доме у леса погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В четверг, 14 июля, в лесу рядом с домом № 40 по Симферопольскому шоссе два брата играли в заброшенном здании. В какой-то момент железобетонное перекрытие в здании рухнуло. 12-летний мальчик погиб на месте, его брата с травмами доставили в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.