В Ряжске кассирша своровала из сетевого магазина около 20 тысяч рублей

Женщина пробивала товары покупателям, отдавала их, а чеки откладывала. Затем она просила администратора аннулировать чеки, пояснив, что покупатель отказался от покупки, а проданный товар она вернула на витрину.

В Ряжске кассирша своровала из сетевого магазина около 20 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что женщина пробивала товары покупателям, отдавала их, а чеки откладывала. Затем она просила администратора аннулировать чеки, пояснив, что покупатель отказался от покупки, а проданный товар она вернула на витрину.

В ходе проверки выяснилось, что товаров и денег нет. В общей сумме она украла 19 400 рублей.

Женщина деньги магазину не вернула. В связи с чем ей назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ.