В Рязанской области пропал 56-летний Юрий Маслов

Мужчина пропал 12 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области пропал 56-летний мужчина. Ориентировку на поиск Юрия Маслова в пятницу, 15 июля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал 12 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Юрий Маслов имеет рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. В день пропажи был одет в серую ветровку, черную кепку, черные брюки и черные ботинки.