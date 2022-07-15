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В Рязанской области пропал 56-летний Юрий Маслов
Мужчина пропал 12 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области пропал 56-летний мужчина. Ориентировку на поиск Юрия Маслова в пятницу, 15 июля, опубликовал поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина пропал 12 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Юрий Маслов имеет рост 175-180 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы и серые глаза. В день пропажи был одет в серую ветровку, черную кепку, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить по телефонам: 112 или +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71.