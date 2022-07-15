В Рязанской области пропал 53-летний Игорь Галицин

12 июля 2022 года он уехал из деревни Гайи Милославского района на серебристой Lada Priora и с тех про его местонахождение неизвестно.

В Рязанской области пропал 53-летний Игорь Галицин. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

12 июля 2022 года он уехал из деревни Гайи Милославского района на серебристой Lada Priora и с тех про его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные с проседью.

Было одет в черные шорты с белой полосой, серую футболку, зеленые шлепанцы.