Уголовное дело против рязанца, ограбившего торговую палатку, передали в суд

В апреле 2022 года 26-летний рязанец, ранее судимый за кражи, грабежи и разбойные нападения, похитил из торговой палатки на улице Октябрьской 6 800 рублей.

Уголовное дело против рязанца, ограбившего торговую палатку, передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В апреле 2022 года 26-летний рязанец, ранее судимый за кражи, грабежи и разбойные нападения, похитил из торговой палатки на улице Октябрьской 6 800 рублей.

Он распылил на 69-летнюю продавщицу перцовый баллончик, схватил ее через окошко и потребовал деньги. После совершенного преступления он скрылся.

Полиция задержали мужчину. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в суд. Рязанцу грозил до 12 лет тюрьмы.