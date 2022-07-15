Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
24°
Вск, 17
23°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 63 / 59.94 15/07 15:52
Нал. EUR 64 / 60.05 15/07 15:52
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
8 часов назад
2 001
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
Вчера 15:11
1 243
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 458
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
11 172
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани с 18 июля без горячей воды останутся три больницы, пять детсадов и три школы
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения горячую воду отключат на 15 рязанских улицах.

В Рязани с 18 июля без горячей воды останутся три больницы, пять детсадов и три школы. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 18 по 22 июля горячую воду отключат в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения на следующих улицах:

  • улица Медицинская, дома №№ 9 корпус 2 (больница № 5), 9 корпус 4 (больница № 5);
  • улица Октябрьская, дома №№ 8 корпус 1 (детский сад № 13), 5 (ДК «Приокский»), 17, 31 корпус 2, 33, 37-а, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3;
  • улица Энгельса, дома №№ 4-а (детский сад № 89), 22;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 2 корпус 2 (детский сад № 104), 14 корпус 1, 31;
  • улица Пирогова, дом № 11 (школа № 45);
  • улица Карла Маркса, дома №№ 4 корпус 1 (школа № 46), 3 корпус 2;
  • улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13 корпус 1, 20 корпус 1;
  • улица Дачная, дома №№ 12 корпус 1, 14;
  • улица Кудрявцева, дом № 50;
  • улица Культуры, дома №№ 8, 8-а;
  • улица Магистральная, дом № 2/1;
  • улица Молодежная, дома №№ 11 корпус 1, 21 корпус 1, 21 корпус 2;
  • улица Молодцова, дом № 11 корпус 2;
  • улица Новикова-Прибоя, дом № 20.

С 18 по 31 июля горячую воду отключат на улице Сельских Строителей в домах №№ 6 корпус 4 (детская поликлиника № 3), 2-а (детский сад № 135), 6-а (детский сад № 151), 4-а (школа № 70), 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1 корпус 3, 2, 2 корпус 1, 3, 3-а, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4-г, 4-д, 4-ж, 4-з, 4-и, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 3, 4 корпус 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6 корпус 4.