В Рязани с 18 июля без горячей воды останутся три больницы, пять детсадов и три школы
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения горячую воду отключат на 15 рязанских улицах.
В Рязани с 18 июля без горячей воды останутся три больницы, пять детсадов и три школы. Об этом
С 18 по 22 июля горячую воду отключат в связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения на следующих улицах:
- улица Медицинская, дома №№ 9 корпус 2 (больница № 5), 9 корпус 4 (больница № 5);
- улица Октябрьская, дома №№ 8 корпус 1 (детский сад № 13), 5 (ДК «Приокский»), 17, 31 корпус 2, 33, 37-а, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3;
- улица Энгельса, дома №№ 4-а (детский сад № 89), 22;
- улица Станкозаводская, дома №№ 2 корпус 2 (детский сад № 104), 14 корпус 1, 31;
- улица Пирогова, дом № 11 (школа № 45);
- улица Карла Маркса, дома №№ 4 корпус 1 (школа № 46), 3 корпус 2;
- улица Бронная, дома №№ 7, 13, 13 корпус 1, 20 корпус 1;
- улица Дачная, дома №№ 12 корпус 1, 14;
- улица Кудрявцева, дом № 50;
- улица Культуры, дома №№ 8, 8-а;
- улица Магистральная, дом № 2/1;
- улица Молодежная, дома №№ 11 корпус 1, 21 корпус 1, 21 корпус 2;
- улица Молодцова, дом № 11 корпус 2;
- улица Новикова-Прибоя, дом № 20.
С 18 по 31 июля горячую воду отключат на улице Сельских Строителей в домах №№ 6 корпус 4 (детская поликлиника № 3), 2-а (детский сад № 135), 6-а (детский сад № 151), 4-а (школа № 70), 1, 1-а, 1-б, 1-в, 1 корпус 3, 2, 2 корпус 1, 3, 3-а, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 3, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 4, 4-г, 4-д, 4-ж, 4-з, 4-и, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4 корпус 3, 4 корпус 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 5 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3, 6 корпус 4.