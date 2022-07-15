В Рязани разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления сексуального характера

Всех, кто имеет информацию о личности мужчины и его местонахождении, попросили сообщить ее по телефонам: 02 (102), +7 (910) 906-11-41.

В Рязани разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

4 июня 2021 года около 13:20 на улице Ленина рядом с домом № 55 неизвестный мужчина совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Следователи возбудили уголовное дело.

В ходе расследования оперативники получили фото злоумышленника.