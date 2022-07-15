В Рязани открылось новое отделение МФЦ в ТРЦ «М5 Молл»

Открывшееся отделение стало первыми в Рязанской области, где можно поставить на учет транспортное средство.

В Рязани открылось новое отделение МФЦ в ТРЦ «М5 Молл». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 15 июля, в здании торгово-развлекательного центра «М5 Молл» открылось 146 по счету отделение МФЦ в Рязанской области.

На мероприятии присутствовал зампред правительства региона Артем Никитин. Он отметил, что открывшееся отделение стало первыми в Рязанской области, где можно поставить на учет транспортное средство.

Для удобства рязанцев на парковке торгового центра организовали площадку, где сотрудники ГИБДД проводят осмотр транспортных средств после подачи заявления в МФЦ.

Помимо этого рязанцы также могут получить в отделении еще 380 муниципальных и государственных услуг.

Часы работы нового отделения совпадают с графиком работы ТРЦ — с 10:00 до 21:00 включая субботу и воскресенье.