В Рязани ищут свидетелей двух смертельных аварий

Речь идет о ДТП в Чучкове в октябре 2021 года и в Сапожке в мае 2022 года.

В Рязани ищут свидетелей двух смертельных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

10 октября 2021 года в Чучкове на улице Совхозной около дома № 11 скутер «Мотолэнд» под управлением 67-летнего водителя столкнулся с «ВАЗ-2110», которым управлял 51-летний водитель. В ДТП погибли водитель и пассажирка скутера. Водитель легковушки получил травмы.

29 мая 2022 года в Сапожке на улице Большая дорога около дома № 55 30-летний водитель на Audi A4 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В аварии погиб 27-летний пассажир легковушки.

Всех, кто владеет информацией по данным ДТП, попросили обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1, или по телефону: +7 (4912)44-46-08.