Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
25°
Сбт, 16
23°
Вск, 17
23°
ЦБ USD 58.26 -0.27 15/07
ЦБ EUR 58.34 -0.56 15/07
Нал. USD 63.31 / 60.04 15/07 09:39
Нал. EUR 65.7 / 60.04 15/07 10:03
Новости
Публикации
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
Вчера 15:11
915
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 139
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
10 871
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
13 781
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани ищут свидетелей двух смертельных аварий
Речь идет о ДТП в Чучкове в октябре 2021 года и в Сапожке в мае 2022 года.

В Рязани ищут свидетелей двух смертельных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

10 октября 2021 года в Чучкове на улице Совхозной около дома № 11 скутер «Мотолэнд» под управлением 67-летнего водителя столкнулся с «ВАЗ-2110», которым управлял 51-летний водитель. В ДТП погибли водитель и пассажирка скутера. Водитель легковушки получил травмы.

29 мая 2022 года в Сапожке на улице Большая дорога около дома № 55 30-летний водитель на Audi A4 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. В аварии погиб 27-летний пассажир легковушки.

Всех, кто владеет информацией по данным ДТП, попросили обращаться в отдел № 4 следственной части следственного управления УМВД по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1, или по телефону: +7 (4912)44-46-08.