Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
24°
Сбт, 16
24°
Вск, 17
23°
ЦБ USD 57.83 -0.43 16/07
ЦБ EUR 57.89 -0.45 16/07
Нал. USD 63.34 / 59.94 15/07 15:52
Нал. EUR 65.3 / 60.05 15/07 15:52
Новости
Публикации
Отголоски жесткой посадки. Какими последствиями для Рязани может оберн...
Три недели назад, рано утром в пятницу, 24 июня, в Ряза...
2 часа назад
811
«Читай-город» рекомендует: правила Михаила Лабковского для родителей
Этим летом самый узнаваемый психолог России выпустил но...
Вчера 15:11
1 040
Между двух огней. Какой тип уличного освещения выбрали власти Рязани
В июне на портале госуслуг появился опрос, призывающий...
11 июля 15:27
5 265
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окружной дороги
Рязанцы высказали мнение о реконструкции Северной окруж...
6 июля 15:09
10 989
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани 13 августа пройдет выставка «Пойдем домой»
Выставка «Пойдем домой» проводится, чтобы бездомные собаки и кошки могли найти себе хозяев. Пока их не пристроили — питомцы находятся на попечении приютов и волонтеров.

В Рязани вновь пройдет выставка для пристройства собак и кошек. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили организаторы.

Выставка «Пойдем домой» проводится, чтобы бездомные собаки и кошки могли найти себе хозяев. Пока их не пристроили — питомцы находятся на попечении приютов и волонтеров.

Мероприятие состоится 13 августа в 11.00 в рязанском Лесопарке. Все желающие могут прийти и выбрать себе питомца.

Также в выставке могут принять участие подопечные волонтеров. Для этого необходимо оформить животному ветеринарный паспорт со всеми прививками, а также предварительно записаться по телефону и успеть на регистрацию к 10.30.

Помимо этого гостей мероприятия ожидает благотворительная лотерея с ценными призами.

Подробности по телефону +7 (903) 640-78-88.

Ограничение по возрасту 0+