В Рязани 13 августа пройдет выставка «Пойдем домой»

Выставка «Пойдем домой» проводится, чтобы бездомные собаки и кошки могли найти себе хозяев. Пока их не пристроили — питомцы находятся на попечении приютов и волонтеров.

В Рязани вновь пройдет выставка для пристройства собак и кошек. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили организаторы.

Выставка «Пойдем домой» проводится, чтобы бездомные собаки и кошки могли найти себе хозяев. Пока их не пристроили — питомцы находятся на попечении приютов и волонтеров.

Мероприятие состоится 13 августа в 11.00 в рязанском Лесопарке. Все желающие могут прийти и выбрать себе питомца.

Также в выставке могут принять участие подопечные волонтеров. Для этого необходимо оформить животному ветеринарный паспорт со всеми прививками, а также предварительно записаться по телефону и успеть на регистрацию к 10.30.

Помимо этого гостей мероприятия ожидает благотворительная лотерея с ценными призами.

Подробности по телефону +7 (903) 640-78-88 .

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