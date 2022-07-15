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В Ростовской области в ДТП с каршерингом погибли два подростка
16-летний водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево, а затем — в многоэтажный дом. Два человека погибли, еще трех доставили в больницу.

В Ростовской области в ДТП с каршерингом погибли два подростка. Об этом пишет «МК-Ростов-на-Дону» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария произошла в городе Шахты в четверг, 14 июля, около 23:00. Компания подростков взяла на прокат Volkswagen Polo. За рулем находился 16-летний молодой человек. На улице Красинской около дома № 56-а водитель не справился с управлением, машина врезалась в дерево, а затем — в многоэтажный дом.

В аварии погибли два 16-летних пассажира. Водителя и двух 18-летних пассажиров доставили в больницу.